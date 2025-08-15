Trump laat Oekraïne beslissen over ruil grondgebied

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump laat Oekraïne zelf beslissen over een ruil van grondgebied met Rusland. Hij zei dat tegen verslaggevers aan boord van het vliegtuig Air Force One, tijdens zijn vlucht naar Alaska voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin.

Trump streeft naar een staakt-het-vuren en zei in het verleden dat Oekraïne grondgebied zou moeten afstaan dat door de Russen is veroverd. Moskou zou dat zelfs als voorwaarde hebben gesteld voor een bestand of duurzame vrede.

Oekraïne op zijn beurt veroverde in de oorlog een stuk Rusland, maar dat is grotendeels heroverd door de Russen. Het is onduidelijk of Trump met het ruilen bedoelt dat Oekraïne grondgebied moet afstaan in ruil voor een bestand.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat de grondwet het onmogelijk maakt gebied af te staan.