Chipbedrijf Applied Materials stijgt op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Applied Materials behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. De grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook gaf het bedrijf, dat een belang heeft in het Nederlandse Besi, een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal. Volgens topman Gary Dickerson profiteert het bedrijf van versnelde investeringen in AI en de grote vraag naar krachtige en energiezuinige chips. Het aandeel werd 14 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef wel negatief na de zware koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 49.299 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 6829 punten en de techbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 22.540 punten. Beleggers maken zich ook op voor een lang weekend. Maandag is Wall Street gesloten vanwege President's Day.