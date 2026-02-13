Tesla toont zelfrijdend systeem in afwachting van goedkeuring RDW

AMSTERDAM (ANP) - Tesla verwacht zijn geavanceerde rijhulpsysteem Full Self-Driving (Supervised) binnenkort naar Nederland te brengen. Daarmee kunnen Tesla-rijders zonder handen aan het stuur door het verkeer gaan, zolang ze als bestuurder blijven opletten. In eerste instantie gaat het wel nog om demonstraties. Tesla hoopt dat het zelfrijdende systeem ergens dit voorjaar ook echt door gewone automobilisten op de openbare weg mag worden gebruikt.

Vanaf 16 februari wordt de functie getoond tijdens meerijsessies bij een aantal Tesla Stores in Nederland, kondigde het Amerikaanse concern vrijdag aan. Het systeem is al helemaal beschikbaar in Australië, Canada, China, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Nederland moet het eerste Europese land worden met zo'n introductie, waardoor alle in aanmerking komende Tesla's over het systeem kunnen beschikken.

Er is nog wel wettelijke goedkeuring nodig. Een woordvoerder van Tesla verwacht dat de RDW binnenkort die goedkeuring zal verlenen. Eerder had de RDW al een planning opgesteld, waarbij de verwachting was dat in februari een besluit zou volgen. Een woordvoerster van de RDW wil geen commentaar geven. Volgens haar geeft de organisatie in principe nooit informatie over lopende aanvragen voor goedkeuringen.

In november liet de RDW bij uitzondering van zich horen. Dat gebeurde nadat Tesla een bericht op X had geplaatst waarin het bedrijf van topman Elon Musk Tesla-rijders opriep de dienst berichten te sturen over de mogelijke snelle goedkeuring van het systeem. Daardoor werd de RDW plots overspoeld met berichten, vandaar dat de dienst wilde laten weten dat al die berichten niets zouden uithalen. "Toelating is pas mogelijk zodra de veiligheid van het systeem overtuigend is aangetoond", benadrukte de dienst.