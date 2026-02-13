Kok kan niet wachten tot 'haar' 500 meter in Milaan begint

MILAAN (ANP) - Voor Femke Kok mag het alvast zondag 15 februari zijn. Op die dag hoopt de 25-jarige Friezin als eerste Nederlandse de olympische titel op de 500 meter te veroveren in het Milano Speed Skating Stadium. "Ik heb er superveel zin in en ik kan eigenlijk niet wachten. Ik had na die 1000 meter eigenlijk al zoiets van, nou laat maar komen", aldus de schaatsster die op de 1000 meter afgelopen dinsdag met zilver haar eerste olympische medaille veroverde.

Kok is de topfavoriet op de 500 meter. Ze is de regerend drievoudig wereldkampioene en reed dit seizoen in Salt Lake City met 36,09 het twaalf jaar oude wereldrecord uit de boeken. Ze geeft toe dat alles behalve goud eigenlijk een teleurstelling is. "Maar ik probeer dat voor mezelf ook een beetje realistisch te maken. Een 500 meter is supermoeilijk en iedereen kan fouten maken. Kijk, mijn wereld zal niet vergaan als het niet lukt. De druk die ik mezelf opleg, is het hoogst."