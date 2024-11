Chipbedrijf Applied Materials zakt op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Applied Materials behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van chipapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Het aandeel werd ruim 9 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street bleef ook negatief, na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 43.623 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,7 procent op 5909 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 18.905 punten. De drie graadmeters koersen ook af op een weekverlies, na de flinke koersrally een week eerder die volgde op de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Beleggers hopen op lagere belastingen en soepelere regels voor bedrijven na het aantreden van Trump.