Crisis op komst: partijleiders regeringsfracties naar Catshuis voor overleg

De leiders van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB komen naar het Catshuis om te praten over de crisissfeer die is ontstaan binnen het kabinet, melden bronnen. De partijleiders schuiven rond 19.00 uur aan, is de verwachting.

In het Catshuis overleggen de bewindslieden van de partijen afzonderlijk over de ontstane crisissituatie nu NSC-staatssecretaris Nora Achahbar haar vertrek heeft aangekondigd om onvrede over de migratiediscussie.

Staatssecretaris Nora Achahbar van NSC (belast met de toeslagenaffaire) dient later vandaag haar ontslag in uit onvrede over de gebeurtenissen binnen het kabinet na het geweld in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Dat melden bronnen aan de NOS.

Nora Achahbar

Afgelopen maandag, tijdens de ministerraad, zou het hoog opgelopen zijn, en zouden naar de mening van Achahbar racistische uitspraken zijn gedaan. Achahbar zou toen al hebben aangegeven als bewindspersoon bezwaren te hebben tegen bepaald woordgebruik door haar collega's.

Volgens bronnen zorgt de stellingname van Achahbar ook bij andere NSC-bewindspersonen voor onrust.