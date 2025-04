Chipbedrijf ASMI blijft profiteren van vraag uit China

ALMERE (ANP/BLOOMBERG) - ASM International (ASMI) blijft profiteren van de grote vraag naar de geavanceerde GAA-technologie van de Nederlandse chipapparatuurfabrikant en solide verkopen in China. Wel waarschuwt het bedrijf bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers voor onzekerheid in de markt door de handelsoorlog, waarvan de precieze impact nog onbekend is.

De orders stegen in het eerste kwartaal met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder, bij constante wisselkoersen, en waren goed voor dik 834 miljoen euro. Daarbij ging met ruim 839 miljoen euro ruim een kwart meer omzet in de boeken. De winst, gecorrigeerd voor onder meer belastingen, steeg meer dan 40 procent tot 271 miljoen euro.

Het in Almere gevestigde ASMI maakt apparatuur die wordt gebruikt voor de productie van chips. Het bedrijf ziet een sterke vraag naar zogeheten "gate-all-around" of GAA-technologie, die is bedoeld om prestaties te verbeteren. Grote chipconcerns als Samsung en Intel maken daar gebruik van.

Het bedrijf kondigt daarnaast aan voor 150 miljoen euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. ASMI blijft in zijn vooruitzichten rekenen op verdere groei. In heel dit jaar zouden de verkopen 10 tot 20 procent moeten kunnen toenemen. Het bedrijf had eerder wel gewaarschuwd dat zijn omzet uit China in 2025 lager zou zijn door nieuwe exportbeperkingen van de Amerikaanse overheid.