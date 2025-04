Tennisser Zverev opnieuw onderuit tegen Cerúndolo in Madrid

MADRID (ANP) - Alexander Zverev is op het tennistoernooi van Madrid voor het tweede jaar op rij uitgeschakeld door Francisco Cerúndolo. De als eerste geplaatste Duitser verloor in de vierde ronde met 5-7 3-6 van de Argentijn.

De twee hielden elkaar tot 5-5 in evenwicht, waarna Cerúndolo zijn eigen servicegame op love won en Zverev brak om de eerste set binnen te halen. De mondiale nummer 21 uit Argentinië nam in de tweede set meteen een 3-0-voorsprong en speelde daarna de wedstrijd zonder problemen uit.

Vorig jaar strandde Zverev (28), de winnaar van het toernooi in 2018 en 2021, in de derde ronde tegen Cerúndolo. De twee jaar jongere Argentijn won ook de enige andere ontmoeting eerder dit jaar in Buenos Aires.

Cerúndolo treft in de kwartfinales de Tsjech Jakub Mensik. Na de uitschakeling van Zverev is de Amerikaan Taylor Fritz de hoogst geplaatste speler in Madrid op de derde plaats. Jannik Sinner is nog geschorst en Carlos Alcaraz meldde zich af met een blessure.