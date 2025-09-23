ECONOMIE
Chipbedrijf ASMI zakt op Damrak na omzetwaarschuwing

Economie
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 9:17
AMSTERDAM (ANP) - ASMI werd dinsdag bijna 6 procent lager gezet op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier werd negatiever over de omzet in de tweede jaarhelft door een zwakker dan verwachte vraag. ASMI, dat onder meer systemen levert voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt, verwacht daardoor dat de omzetgroei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven verwachting van 10 tot 20 procent uitkomt. Vorig jaar groeide de omzet met 12 procent.
ASMI houdt een beleggersdag in Londen en verlaagde ook de omzetverwachting voor 2027. Die verlaging is echter het gevolg van wisselkoerseffecten en komt niet door een lagere vraag. In 2030 rekent ASMI op een omzet van ruim 5,7 miljard euro. Met een gemiddelde omzetgroei van minstens 12 procent per jaar verwacht ASMI sterker te groeien dan de markt. Branchegenoten ASML en Besi gingen mee omlaag en verloren ruim 1 procent.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 927,92 punten.
