Trump spreekt met Zelensky tijdens VN-top

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 9:12
anp230925076 1
NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is van plan zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky dinsdag te ontmoeten bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zelensky wil dat Trump meer druk zet op Rusland en zou om nieuwe Amerikaanse sancties vragen.
Het is de tweede keer dat de wereldleiders elkaar ontmoeten sinds Trump de Russische president Poetin uitnodigde in Alaska. Het lukte daar niet om tot een doorbraak te komen over de oorlog in Oekraïne. Vorige week gaf de Amerikaanse president toe dat Poetin "mij erg heeft teleurgesteld".
Trump spreekt de VN-leden dinsdag ook toe. Dat is voor het eerst sinds zijn tweede termijn als president begon. Volgens het Witte Huis gaat hij kritiek uiten op internationale organisaties en hoe deze de wereldorde zouden hebben aangetast. Zelensky houdt woensdagochtend een toespraak.
