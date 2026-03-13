Chipbedrijf Besi koploper in lagere AEX door overnamespeculatie

AMSTERDAM (ANP) - Besi was vrijdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. De chiptoeleverancier werd 13 procent meer waard door overnamespeculatie. Volgens persbureau Reuters hebben verschillende partijen interesse getoond in een overname van het bedrijf uit Duiven. Besi zou de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley hebben ingehuurd om de overnamevoorstellen te beoordelen.

De Amerikaanse maker van chipapparatuur Lam Research behoort volgens Reuters tot de partijen die interesse hebben in Besi. Ook het Amerikaanse Applied Materials zou belangstelling hebben. Dat bedrijf is met een belang van 9 procent al de grootste aandeelhouder van Besi. Volgens bronnen zijn de gesprekken medio 2025 al begonnen, maar werden ze gepauzeerd door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie rond Groenland.

De algehele stemming op het Damrak bleef negatief door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 997,12 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.