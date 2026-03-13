Oman meldt twee buitenlandse doden bij neerhalen drones

SOHAR (ANP/AFP) - In Oman zijn twee buitenlanders om het leven gekomen als gevolg van het neerhalen van drones in Sohar. Volgens plaatselijke media vielen de drones of brokstukken ervan op een industrieterrein in de kustplaats. Daarbij vielen twee doden en meerdere gewonden.

Sohar ligt ten zuiden van de Straat van Hormuz, circa 165 kilometer ten oosten van Dubai. Oman heeft al lang militaire samenwerkingsakkoorden met de VS en Groot-Brittannië. Het heeft geprobeerd te bemiddelen tussen Iran en de VS, die de aanvallen op Iran op 28 februari samen met Israël zijn begonnen.