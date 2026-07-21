Chipbedrijf Besi maakt koerssprong op positief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML lieten dinsdag een overtuigend herstel zien, na de scherpe koersdalingen van de afgelopen weken. Ook elders in Europa en op Wall Street vonden beleggers de tijd weer rijp om in techaandelen te stappen. De afgelopen tijd daalden deze aandelen juist fors door zorgen over de hoge investeringen in AI. Besi, een toeleverancier aan de chipindustrie, eindigde bovenaan de AEX met een winst van ruim 7 procent.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,6 procent hoger op 1096,74 punten. De MidKap eindigde een fractie hoger op 1071,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,7 procent.

De beurshandel werd eerder op de dag nog gedrukt door de spanningen in het Midden-Oosten, maar dat effect verdween geleidelijk wat naar de achtergrond.