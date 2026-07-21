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Trump: zullen Libanon helpen, met het respect dat het verdient

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 17:45
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WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zijn van zins Libanon te helpen, zo zegt president Donald Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis met zijn Libanese ambtgenoot Joseph Aoun. "Er is zeer slecht omgegaan met Libanon. We zullen het daarom behandelen met het respect dat het verdient", aldus Trump tijdens de ontmoeting.
Israël houdt het zuiden van Libanon bezet, naar eigen zeggen vanwege de dreiging die uitgaat van het daar gevestigde Hezbollah voor plaatsen in het noorden van Israël. Onder Amerikaanse druk en bemiddeling kwamen Israël en de Libanese regering in april een staakt-het-vuren overeen. Van de afspraken daaromtrent, zoals de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon, kwam vooralsnog weinig terecht. Hezbollah nam niet deel aan de onderhandelingen en beschouwt de afspraken dan ook als niet-legitiem.
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