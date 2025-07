Geschorste Bruyneel overweegt juridische stappen tegen UCI

BRUSSEL (ANP) - Voormalig ploegleider Johan Bruyneel overweegt juridische stappen tegen de UCI. De door het internationaal sporttribunaal CAS voor het leven geschorste Belg snapt niet waarom de internationale wielrenunie dinsdag een verklaring over hem naar buiten heeft gebracht.

"Ik zal juridisch advies inwinnen om de geldigheid en rechtmatigheid van de openbare verklaring van de UCI te kunnen beoordelen", laat Bruyneel op sociale media weten. "Indien nodig zal ik juridische stappen ondernemen."

Bruyneel was op 17 juli te gast bij een Belgisch Tourprogramma en bezocht de karavaan, getooid met een officiële accreditatie die nodig is om in bepaalde zones te komen. De UCI is ontstemd over het bezoek van Bruyneel. De Belg is voor het leven geschorst wegens overtreding van de dopingregels in zijn tijd als ploegleider van Lance Armstrong. "Het was daarom niet toegestaan dat hij zich in het startdorp of rond de teambussen ophield", aldus de UCI in een verklaring.

Volgens de UCI mag Bruyneel alleen nog als toeschouwer koersen bijwonen. Het verstrekken van accreditaties is een zaak van de ASO, de organisatie achter de Tour. De wielerbond heeft inmiddels contact gezocht met de ASO om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt.