Wetsbehandeling over invoering EU-migratiepact moet in halfjaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 15:35
DEN HAAG (ANP) - De Eerste en Tweede Kamer krijgen een half jaar de tijd om het wetsvoorstel over het EU-migratiepact te behandelen, voordat dit op 12 juni 2026 in werking treedt. Demissionair asielminister David van Weel (VVD) meldde vrijdag dat het voorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd en verzocht om de behandeling "prioriteit" te geven. Normaal gesproken duurt een wetsbehandeling veel langer.
Het wetsvoorstel is "een belangrijke stap naar een strenger asielsysteem" volgens de minister. "Het betekent sterkere buitengrenzen, efficiëntere procedures, meer terugkeer en bestrijding van illegale migratie."
Volgens zijn woordvoerder was er "niet heel veel tijd" om het pact uit te werken in een Nederlandse wet. Eind 2023 werd een politiek akkoord gesloten over het pact en het duurde tot mei 2024 voordat de Europese wet helemaal af was.
Het duurt gemiddeld 449 dagen om een wet in beide kamers te behandelen, blijkt uit cijfers van de Eerste Kamer over wetten die dit vergaderjaar zijn afgerond.
