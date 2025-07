Chipbedrijf Intel onderuit op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Intel behoorde vrijdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De chipproducent dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers. Ook verwacht het bedrijf in het huidige kwartaal meer verlies te lijden dan kenners hadden voorzien. De fabrikant ziet daarnaast af van plannen voor nieuwe fabrieken in Duitsland en Polen. Intel stelde de bouw van beide fabrieken vorig jaar al uit voor ongeveer twee jaar, in afwachting van marktontwikkelingen. Het aandeel werd 8 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 44.789 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 6373 punten en de techgraadmeter Nasdaq was vlak op 21.049 punten.

De S&P 500 en de Nasdaq sloten donderdag op nieuwe recordniveaus door de hoop op een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De EU heeft nog tot 1 augustus om een handelsakkoord te sluiten en hoge Amerikaanse importheffingen van 30 procent te voorkomen. De VS bereikten eerder deze week al een deal met Japan waarbij heffingen van 15 procent werden afgesproken.

Naast de handelsonderhandelingen kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. Ondanks de herhaaldelijke oproepen van president Donald Trump om de rente te verlagen, zal de centrale bank de rente waarschijnlijk opnieuw onveranderd laten.

Trump en Fed-voorzitter Jerome Powell verschenen donderdag ook samen bij een persconferentie, waar ze kibbelden over de renovatiekosten van het hoofdkwartier van de Fed. Trump wil Powell het liefst ontslaan vanwege het uitblijven van renteverlagingen en probeerde de hoge renovatiekosten te gebruiken om de druk op Powell op te voeren. Na het bezoek aan de Fed zei Trump dat de renovatiekosten waarschijnlijk geen goede reden zijn om Powell te ontslaan. "Dat zou een grote stap zijn, die denk ik niet nodig is."

Paramount Global steeg ruim 2 procent. De fusie tussen Paramount en productiehuis Skydance Media mag doorgaan na toestemming van de Amerikaanse concurrentiewaakhond FCC. Paramount is naast de gelijknamige Hollywoodfilmstudio eigenaar van televisiezenders CBS en MTV. Skydance zit achter de productie van films als Mission: Impossible Dead Reckoning en Top Gun: Maverick.

Tesla won bijna 2 procent. De elektrische autofabrikant raakte een dag eerder ruim 8 procent kwijt, na een forse daling van de winst in het afgelopen kwartaal.