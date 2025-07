Thailand kondigt staat van beleg af in grensgebied bij Cambodja

BANGKOK (ANP/AFP) - Thailand heeft de staat van beleg afgekondigd in acht districten aan de grens met Cambodja. De buurlanden zijn sinds donderdag verwikkeld in zware gevechten.

De maatregel betreft zeven districten in de provincie Chanthaburi en een in Trat, bij het zuidelijkste gedeelte van de gedeelde grens van 800 kilometer. Het geweld heeft in Thailand veertien burgers en een militair het leven gekost. Ook zijn er 46 gewonden gevallen. De Thaise autoriteiten hebben meer dan 138.000 mensen geëvacueerd.

Het geweld is te herleiden tot een lang grensconflict tussen de Aziatische staten. Ze geven elkaar de schuld van de huidige escalatie. De VN-Veiligheidsraad houdt vrijdag een noodoverleg over het opgelaaide conflict.