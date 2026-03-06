Chipbedrijf Marvell fors hoger op negatief Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Marvell Technology werd vrijdag flink hoger gezet op de beurzen in New York. Het chipbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, dankzij de aanhoudend sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Ook gaf het bedrijf een sterke omzetverwachting af voor het huidige boekjaar. Volgens topman Matt Murphy zal de omzetgroei dit jaar in elk kwartaal versnellen door de datacenteractiviteiten van het bedrijf. Het aandeel steeg meer dan 15 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef duidelijk negatief door de aanhoudende oorlog in Iran. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,8 procent lager op 47.102 punten en de brede S&P 500-index verloor 1,6 procent tot 6721 punten. Techbeurs Nasdaq speelde 1,7 procent kwijt op 22.391 punten.

De oorlog in het Midden-Oosten is de zevende dag ingegaan en een einde aan de strijd is nog niet in zicht. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran contact gezocht met de Verenigde Staten om een akkoord te sluiten, maar is het land "een beetje laat". Hij eist van Iran bovendien een onvoorwaardelijke overgave. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei echter dat Iran niet uit is op een staakt-het-vuren en dat het land "geen enkele reden" ziet waarom het zou moeten onderhandelen met de VS.

Banenrapport

Beleggers verwerkten daarnaast het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Volgens dat rapport is het aantal banen in februari onverwacht met 92.000 afgenomen in de grootste economie ter wereld. Dat is de grootste afname sinds de coronapandemie. De werkloosheid kwam uit op 4,4 procent, tegen 4,3 procent in januari.

De olie- en gasprijzen zijn deze week fors gestegen door verstoringen van de leveringen uit het Midden-Oosten. Een vat Brentolie werd vrijdag bijna 7 procent duurder op dik 91 dollar per vat en Amerikaanse olie kostte ruim 9 procent meer op zo'n 88,50 dollar per vat.

Olieprijzen

De energieminister van Qatar waarschuwde dat alle energie-exporteurs in de Golfregio binnen enkele weken hun productie mogelijk moeten stilleggen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt. Dat kan de olieprijzen opdrijven tot 150 dollar per vat.

Beleggers vrezen dat de hoge olieprijzen de inflatie weer aanwakkeren, waardoor het voor de Amerikaanse centrale bank lastiger wordt om de rente verder te verlagen. Op de financiële markten werd gehoopt dat de Fed de leenkosten in juli weer zou verlagen, maar die verwachting is opgeschoven naar oktober.