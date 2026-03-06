ECONOMIE
Bondskanselier Merz waarschuwt voor instorten staat Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 15:52
MÜNCHEN (ANP) - De Duitse christendemocratische bondskanselier Friedrich Merz waarschuwt voor "Syrische toestanden" indien de oorlog tegen Iran zich voortsleept en de staatsinstellingen daar ineenstorten. Een lange oorlog zou tot een chaos leiden die "verstrekkende negatieve gevolgen heeft op het gebied van migratie, energievoorziening en de veiligheid voor Europa", melden Duitse media.
Zo zou Duitsland net als circa tien jaar geleden kunnen worden geconfronteerd met een enorme vluchtelingenstroom. In de Syrische burgeroorlog liet de toenmalige christendemocratische bondskanselier Angela Merkel met een 'opendeurbeleid' Syriërs toe als oorlogsslachtoffers die hulp nodig hadden.
Haar vluchtelingenbeleid heeft de Duitse politiek gepolariseerd. Partijgenoot Merz heeft al meermaals betoogd dat de Syriërs niet langer welkom zijn. Hij zei dat zijn land samen met Frankrijk en Groot-Brittannië en partners in de Golfregio mogelijkheden onderzoekt om de oorlog te stoppen.
