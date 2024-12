Chipbedrijf Micron Technology keldert op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Micron Technology ging donderdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De grootste producent van geheugenchips van de Verenigde Staten presteerde afgelopen kwartaal in lijn met de verwachtingen van analisten en beleggers. De vooruitzichten van het bedrijf vielen echter flink tegen.

Volgens Micron blijven de orders voor chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) wel sterk, maar blijft de vraag naar chips voor smartphones en computers traag. Het aandeel werd daarop 16 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex veerde op na het forse koersverlies een dag eerder en noteerde kort na opening van de markt 1 procent hoger op 42.770 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven sloot woensdag voor de tiende dag op rij lager en kende daarmee de langste verliesreeks sinds 1974. De brede S&P 500-index won 0,9 procent tot 5924 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 19.531 punten. De S&P 500 en de Nasdaq verloren een dag eerder nog 3 en 3,6 procent.