KLM kondigt trots aan nog veel meer CO2 te gaan uitstoten

Een blij persbericht van KLM, ooit onze nationale trots, kondigt aan dat het bedrijf een weg heeft gevonden nog erger te vervuilen zonder extra te vliegen.

In twee jaar tijd heeft KLM de ombouw naar een nieuwe klasse, de Premium Comfort Class, afgerond. Het toevoegen van een nieuwe klasse is de grootste productwijziging in jaren. Inmiddels zijn alle Boeing 777 en 787 vliegtuigen uitgerust met deze klasse. De tussenklasse is beschikbaar op vluchten naar verre bestemmingen en heeft meer ruimte, luxe en privacy dan de Economy Class, tegen een voordeliger tarief dan de World Business Class. Met de Premium Comfort-klasse komt KLM tegemoet aan de behoeften en wensen van zowel vakantie- als zakenreizigers.

KLM hoopt vermoedelijk dat de rijke reiziger niet weet dat hogere klassen meer vuiligheid veroorzaken, of dat het juist die groep niet zoveel kan schelen. Want hoe groter je stoel in een vliegtuig, des te groter je uitstoot.

Stoelen in de business- en eerste klas nemen aanzienlijk meer ruimte in dan economy stoelen. Dit betekent dat er minder passagiers in een vliegtuig passen, terwijl hetzelfde vliegtuig evenveel brandstof verbruikt. Bovendien zijn deze stoelen vaak zwaarder door luxere materialen en extra functionaliteiten, wat het brandstofverbruik verder verhoogt.

Hoeveel meer CO₂ stoten ze uit?

Een business class stoel veroorzaakt gemiddeld 2 tot 3 keer zo veel CO2-uitstoot dan een economy stoel.

Voor first class kan dit oplopen tot 4 keer zo veel uitstoot per passagier.

Een voorbeeld: op een langeafstandsvlucht kan de CO₂-uitstoot per economy passagier ongeveer 1,47 ton bedragen, terwijl dit voor een business class passagier kan oplopen tot 4,42 ton.

Uit een studie van de TU Delft: Als vliegtuigen alleen economy stoelen zouden hebben, zou de capaciteit met 11% tot 28% kunnen toenemen, afhankelijk van het type vliegtuig. Dit zou leiden tot een daling van de uitstoot per passagier met 10% tot 22%.

Wat kun je zelf doen om impact te verminderen?

1. Kies Economy Class Reizen in economy class is niet alleen goedkoper, maar ook aanzienlijk minder belastend voor het milieu. Het verschil in uitstoot is groot en maakt een directe impact.

2. Overweeg Alternatieven Voor korte afstanden zijn treinen vaak een duurzamer alternatief. Zo stoot een treinreis van Amsterdam naar Parijs slechts 3,5 kg CO₂ uit, vergeleken met 61 kg met het vliegtuig.

3. Compenseer Je Vlucht Als vliegen onvermijdelijk is, kun je de uitstoot compenseren via projecten die CO₂ uit de lucht halen, zoals bosaanplant of investeringen in duurzame energie. Kijk daarbij wel uit: de meeste compensatieprogramma's zijn nep.