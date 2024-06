Chipbedrijf Micron voldoet niet aan hoge verwachtingen Wall Street

NEW YORK (ANP) - Micron Technology behoorde donderdag tot de grotere verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse chipbedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan voorzien, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal voldeden niet aan de hoge verwachtingen van beleggers en analisten. Het aandeel werd meer dan 5 procent lager gezet.

Micron Technology heeft dit jaar flink geprofiteerd van het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI). De aandelenkoers van het bedrijf is sinds het begin van 2024 al meer dan verdubbeld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 39.166 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5487 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 17.854 punten.

Amazon won bijna 1 procent. Het webwinkelconcern steeg woensdag al bijna 4 procent en bereikte daarmee voor het eerst een beurswaarde van meer dan 2 biljoen dollar. Amazon is een van de weinige bedrijven met een waarde van 2000 miljard dollar. Alphabet bereikte deze mijlpaal ook en is nu bijna 2,3 biljoen waard. AI-chipleverancier Nvidia had vorige week even een beurswaarde van ruim 3,3 biljoen dollar en haalde daarmee Microsoft en Apple in.