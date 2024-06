Gevonden lichaam in Duitsland is van vermiste 6-jarige Arian

BERLIJN (ANP) - Het lichaam dat deze week in het noorden van Duitsland is gevonden, behoort toe aan de vermiste Arian. Uit onderzoek komt naar voren dat de 6-jarige jongen niet door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de politie.

De politie deelt geen informatie over de doodsoorzaak in verband met de privacy van de nabestaanden. De jongen uit Elm, gelegen in de noordelijke deelstaat Nedersaksen, liep eind april weg van huis en werd daarna niet meer gezien. Bij de zoekacties waren tot wel 1200 personen per keer betrokken.

Een boer vond het lichaam maandagmiddag op een weiland in de buurt van Arians woonplaats. De politie ging ervan uit dat het om Arian ging. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het inderdaad om de 6-jarige jongen gaat. Volgens Duitse media werd de vondst op enkele kilometers van Arians ouderlijk huis gedaan. Zij melden ook dat dit gebied werd meegenomen in de zoekacties.