Chipbedrijf NXP onderuit op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - De in New York genoteerde Nederlandse chipproducent NXP Semiconductors stond dinsdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen op Wall Street na bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers. Ook andere grote bedrijven waaronder autoconcern General Motors (GM) en pakketbezorger UPS maakten resultaten bekend. Na het slot van de Amerikaanse beurshandel komen nog cijferpublicaties van Tesla en Google-moederconcern Alphabet.

NXP zakte in de vroege handel in New York met 7,9 procent. De chipfabrikant boekte in het tweede kwartaal van dit jaar minder winst en omzet en wees daarbij op "uitdagende" marktomstandigheden. NXP verwacht in het huidige kwartaal wel weer te kunnen groeien.

UPS dook ruim 10 procent in het rood omdat de prestaties over de afgelopen periode tegenvielen. De resultaten van GM waren wel beter dan verwacht, maar het aandeel verloor desondanks 2,8 procent.

Spotify

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 40.354 punten. De breed samengestelde S&P 500-index zakte een fractie tot 5561 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 17.984 punten. Op maandag waren nog winsten tot 1,6 procent te zien op de koersenborden in New York.

Muziekstreamingdienst Spotify werd 14,7 procent hoger gezet. Spotify heeft in het tweede kwartaal het aantal abonnees zien stijgen en zette een recordwinst in de boeken.

Tabaksproducent Philip Morris International verhoogde de winstverwachting voor het gehele jaar en klom daarop 2,8 procent. Frisdrankmaker Coca-Cola meldde eveneens cijfers en kwam met een verhoging van de omzetverwachting voor dit jaar. Dat aandeel ging 1,6 procent vooruit.

Tesla

Tesla steeg 0,6 procent. Op maandag werd het aandeel nog ruim 5 procent meer waard. Tesla liet eerder al weten in het tweede kwartaal meer auto's te hebben afgeleverd, na een zwak eerste kwartaal.

Alphabet liet maandag een plus optekenen van meer dan 2 procent en werd nu 0,4 procent meer waard in aanloop naar de cijfers.

De euro was 1,0847 dollar waard, tegen 1,0882 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper en kostte 77,44 dollar. Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 81,52 dollar per vat.