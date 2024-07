AMSTERDAM (ANP) - NRC hoeft een artikel over onlinebank bunq niet te rectificeren, heeft de rechter dinsdag bepaald. Het dagblad had een artikel geschreven over medewerkers van bunq die voor privédoeleinden in klantrekeningen hadden gekeken.

Bunq had rectificatie gevraagd, onder andere omdat de bank vond dat NRC ten onrechte had geciteerd uit interne communicatie. De rechter heeft bepaald dat het gebruik van de interne communicatie in dit geval niet onrechtmatig is.