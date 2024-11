Chipbedrijf NXP zakt op afwachtend Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - NXP Semiconductors behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York, na een tegenvallend kwartaalbericht. De op Wall Street genoteerde Nederlandse chipproducent zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen, mede door een lagere vraag naar chips in de autosector. Het aandeel NXP zakte 7,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig. Beleggers wachten vooral op de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die worden dinsdag gehouden en lijken uit te draaien op een nek-aan-nekrace tussen voormalig president Donald Trump en vicepresident Kamala Harris. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 41.861 punten. De brede S&P 500-index klom 0,4 procent op 5737 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 18.289 punten.