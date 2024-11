De Amerikaanse presidentsverkiezingen: hoe laat is de eerste exitpoll en welke uitslagen zijn belangrijk?

De eerste stembureaus zijn open. Alle inwoners van Dixville Notch, een gehucht tegen de Canadese grens in New Hampshire hebben traditiegetrouw als eersten om middernacht hun stem uitgebracht. Maar wanneer volgt de rest van de VS en hoe laat kunnen we een voorlopige uitslag verwachten?

Om 01.00 uur vannacht Nederlandse tijd sluiten de stembussen in de eerste staten, Indiana, Kentucky, South Carolina, Virginia, Vermont en Georgia. Die laatste is een swingstate en dus belangrijk om in de gaten te houden.

In de andere swingstates sluiten de stembussen pas later: in North Carolina om 01.30 uur, in Michigan en Pennsylvania om 02.00 uur, in Arizona en Wisconsin om 03.00 uur en in Nevada om 04.00 uur. "Maar ook Virginia is bijvoorbeeld een hele belangrijke staat", legt correspondent Erik Mouthaan uit bij RTL. "Virginia gaf ons in 2016 het signaal dat Hillary Clinton ging verliezen, want ze deed het daar heel slecht. Het was een soort kanarie in de koolmijn."

Eerste exitpoll

Rond 04.00 uur volgt de eerste exitpoll dus als je rond die tijd de wekker zet, weet je mogelijk wie de volgende president van de VS is. De officiële uitslag volgt pas later.

Pennsylvania is de belangrijkste swingstate, omdat er maar liefst negentien kiesmannen zijn te vergeven. Daarmee kan de uitslag in Pennsylvania cruciaal zijn. Maar of we het morgenvroeg al weten, is maar zeer de vraag. In 2020 duurde het vier dagen voor de definitieve uitslag kwam, omdat de race 'too close to call' was.

En vermoedelijk accepteert Trump een eventueel verlies niet. "Net als in 2020 verspreidt Donald Trump nu al geruchten over fraude", zegt Mouthaan. "Ik houd er rekening mee dat de Republikein een eventuele nederlaag niet zal accepteren. Ook is het aannemelijk dat Trump al vroegtijdig de overwinning claimt, ook als de exitpolls niet richting een winst voor de Republikeinen wijzen."

Trump is op de avond van de verkiezingen in West Palm Beach, Florida. Zijn bekende golfresort, Mar-a-Lago is daar ook maar de uitslagenavond is ergens anders in de stad. Kamala Harris wacht de uitslag af op de Howard-universiteit in Washington. Het is een universiteit met veel zwarte studenten. Harris studeerde er zelf ook.