Vicepresidentskandidaat J.D. Vance brengt stem uit in Ohio

CINCINNATI (ANP) - De Republikeinse vicepresidentskandidaat J.D. Vance heeft zijn stem uitgebracht in zijn thuisstaat Ohio, meldt CNN. De running mate van Donald Trump zei bij aankomst bij het stembureau in Cincinnati dat hij "een goed gevoel" had over de verkiezingsrace.

"Ik had ook een goed gevoel over mijn eigen race een paar jaar geleden toen ik op precies dezelfde plek mijn stem uitbracht", aldus Vance, die namens Ohio in de Senaat zit. "Hopelijk gaat het voor president Trump en mij net zo goed."

Ohio werd vier jaar geleden gewonnen door Trump en de kans lijkt groot dat de zeventien kiesmannen van de staat dit keer weer naar hem gaan.