Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stijgen op voorzichtig Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag vrijwel vlak begonnen, ondanks het stevige herstel op Wall Street. Ook de olieprijzen gingen verder omlaag, na de stevige opmars aan het begin van de week. Beleggers bleven echter voorzichtig na de renteverhogingen van de grote centrale banken om de inflatie te bestrijden. De chipbedrijven wisten daarentegen verder te herstellen na de eerdere onrust over de veiligheid van kunstmatige intelligentie (AI).

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1101,40 punten. De AEX sloot donderdag 0,4 procent hoger, mede dankzij stevige koerswinsten van de chipbedrijven. Besi, ASML en ASMI wonnen nu ruim 2 procent, na winsten van tot 2,5 procent een dag eerder.

De MidKap daalde vrijdagochtend 0,1 procent tot 1096,38 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,4 procent. Londen daalde 0,3 procent, ondanks een onverwachte stijging van de Britse winkelverkopen in augustus.