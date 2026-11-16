Chipbedrijven bezorgen AEX verlies bij start belangrijke AI-week

AMSTERDAM (ANP) - Een volgende koersval van de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi heeft de AEX-index maandag een verlies bezorgd. Wereldwijd werden techaandelen van de hand gedaan aan het begin van een belangrijke week voor de AI-sector. Chipconcern Nvidia komt dinsdag met kwartaalresultaten en blijft ook in de aandacht staan door het vertrek van Jensen Huang vorige week. Ook kijken beleggers gespannen uit naar de beursgang van AI-bedrijf Anthropic, die waarschijnlijk donderdag plaatsvindt.

Het Nederlandse chipbedrijf ASMI verloor maandag 3,6 procent, ASML zakte 2,4 procent en Besi eindigde 2,1 procent lager. Vrijdag verloren de Nederlandse chipbedrijven al tot ruim 4 procent.

De AEX-index sloot 0,6 procent lager, op 1134,13 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 1115,88 punten. Frankfurt, Londen en Parijs noteerden minnen tot 0,6 procent.

Nvidia

Nvidia noteerde maandag op Wall Street opnieuw bijna 2 procent lager. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld zag afgelopen week al honderden miljarden dollars aan beurswaarde verdampen na het vertrek van Huang, die ook door andere bedrijven wordt gezien als een essentiële kracht voor de groei van de AI-sector. De roep om zijn terugkeer neemt toe. Ook de Amerikaanse president Donald Trump zei maandag deze te steunen.

Eerder op de dag leden ook Aziatische tech- en chipbedrijven verliezen, 's middags gevolgd door Amerikaanse branchegenoten.

Theon

Telecomconcern KPN was met een plus van 1,5 procent de koploper in de AEX-index, de hoofdgraadmeter aan het Damrak. Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich werd door Deutsche Bank van de kooplijst gehaald en daalde 1,4 procent.

Bij de middelgrote fondsen was Theon een winnaar met een plus van 1,3 procent. Het defensieconcern heeft extra Europese orders ontvangen voor de levering van duizenden nachtkijkers ter waarde van ongeveer 370 miljoen euro.