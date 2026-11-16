Vakbond bereikt cao-akkoord met ANWB na staking

DEN HAAG (ANP) - De acties van ANWB-werknemers eerder deze maand hebben resultaat gehad, meldt CNV. De vakbond heeft maandag afspraken gemaakt over een nieuwe cao, waar CNV-leden bij ANWB de komende weken over kunnen stemmen.

"We hebben vandaag een aantal goede afspraken kunnen maken over een nieuwe cao voor de ruim 4000 ANWB-werknemers", stelt CNV-onderhandelaar Jerry Piqué in een verklaring. "Niet alleen over loon, maar ook over werken in de weekenden, verlofmogelijkheden en de zwaarwerkregeling."

Medewerkers van ANWB legden vorige week het werk neer, nadat cao-onderhandelingen tussen de vakbond en de directie van de wegenwacht waren vastgelopen. De staking leidde zelfs nog tot een gang naar de rechter, omdat ANWB eiste dat een deel van de werknemers aan het werk moest zijn om de veiligheid op Nederlandse wegen te waarborgen. Uiteindelijk bleef de impact van de staking op de dienstverlening van de wegenwacht zeer beperkt.