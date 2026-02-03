Chipbedrijven bovenaan in AEX, AkzoNobel daalt na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden dinsdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs met plussen tot ruim 2 procent. Beleggers trokken zich op aan de forse koerswinsten in de Aziatische chipsector. AkzoNobel ging 3 procent omlaag na tegenvallende verkopen. De producent van verfmerken als Sikkens, Dulux en Flexa had last van "economische onzekerheid" in Noord-Amerika.

De winstmarge van AkzoNobel nam wel toe dankzij kostenbesparingen. Ook de nettowinst steeg flink door de verkoop van Indiase onderdelen. AkzoNobel kondigde vorig jaar aan te fuseren met zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta. De verwachting is nog altijd dat die deal eind dit jaar of begin 2027 is afgerond. Na de fusie verdwijnt AkzoNobel van de Amsterdamse beurs.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 1014,46 punten. De hoofdindex sloot maandag 0,8 procent hoger na een negatief begin van de handelssessie. De MidKap won 0,6 procent tot 993,01 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent.

Stevige koerswinsten

De Nikkei in Tokio steeg 3,9 procent tot een nieuw recordniveau. De beurs in Seoul klom maar liefst 6,8 procent door stevige koerswinsten van de chipconcerns Samsung en SK Hynix. De beurs in Mumbai won 2,7 procent na de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en India.

De beurs in Sydney klom 0,7 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente met een kwart procentpunt te verhogen. Het is de eerste verhoging sinds november 2023. Met de hogere leenkosten wil de centrale bank de hardnekkige inflatie bestrijden.

Goud en zilverprijs

Ook de prijzen van goud en zilver veerden op na de historische koersval in de afgelopen dagen. Zakenbank JPMorgan sprak van een gezonde correctie van de goudprijs na de ongekende rally en handhaafde de verwachting van een verdere prijsstijging dit jaar.

Naast de chipbedrijven stond ING (plus 2,5 procent) in de kopgroep van de AEX dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. Dataleverancier RELX (min 2 procent) was na AkzoNobel de grootste daler.

In de MidKap steeg Pharming 6,7 procent. De biotechnoloog, die dinsdag een beleggersdag houdt, rekent voor dit jaar op een omzetgroei van 8 tot 13 procent. Maandag kelderde Pharming nog ruim 16 procent nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA het bedrijf om aanvullende informatie had gevraagd over het gebruik van het middel Joenja bij de behandeling van jonge kinderen met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.