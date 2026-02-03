Switch 2 helpt verkoop en winst Nintendo flink vooruit

KYOTO (ANP/AFP) - De verkoop van de Nintendo Switch 2 heeft de winst van Nintendo flink vooruitgeholpen, terwijl de omzet de voorbije drie kwartalen bijna is verdubbeld. Het Japanse spelcomputerbedrijf heeft inmiddels meer dan 17 miljoen exemplaren van zijn nieuwe spelcomputer verkocht, kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalcijfers van Nintendo.

De Switch 2 werd de snelst verkopende spelconsole ter wereld na de release in juni, die voor veel enthousiasme zorgde onder fans. Het is de opvolger van de originele Switch, die tijdens de coronapandemie enorm populair werd. Beide apparaten kunnen op een tv worden aangesloten, maar ook onderweg gebruikt.

Nintendo heeft ook bijna 38 miljoen spellen voor de Switch 2 verkocht. De totale omzet van het bedrijf in de periode april-december, de eerste drie kwartalen van Nintendo's gebroken boekjaar, bedroeg zo'n 1,9 biljoen yen. Omgerekend is dat ruim 10 miljard euro. De nettowinst steeg met meer dan 50 procent tot omgerekend bijna 2 miljard euro.