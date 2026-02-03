Switch 2 helpt verkoop en winst Nintendo flink vooruit

KYOTO (ANP/AFP) - De verkoop van de Nintendo Switch 2 heeft de winst van Nintendo flink vooruitgeholpen, terwijl de omzet de voorbije drie kwartalen bijna is verdubbeld. Het Japanse spelcomputerbedrijf heeft inmiddels meer dan 17 miljoen exemplaren van zijn nieuwe spelcomputer verkocht, kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalcijfers van Nintendo.

De Switch 2 werd de snelst verkopende spelconsole ter wereld na de release in juni, die voor veel enthousiasme zorgde onder fans. Het is de opvolger van de originele Switch, die tijdens de coronapandemie enorm populair werd. Beide apparaten kunnen op een tv worden aangesloten, maar ook onderweg gebruikt.

Nintendo heeft ook bijna 38 miljoen spellen voor de Switch 2 verkocht. Veruit het populairste spel was Mario Kart World. Ongeveer vier op de vijf Switch 2-bezitters hebben daarvan een exemplaar in huis gehaald. Dit spel werd ook in bundel met de Switch 2 verkocht.

Nettowinst gestegen

De totale omzet van het bedrijf in de periode april-december, de eerste drie kwartalen van Nintendo's gebroken boekjaar, bedroeg zo'n 1,9 biljoen yen. Omgerekend is dat ruim 10 miljard euro. De nettowinst steeg met meer dan 50 procent tot omgerekend bijna 2 miljard euro.

Nintendo handhaafde verder zijn eerder naar buiten gebrachte doelstelling om in heel het boekjaar dat loopt tot eind maart 19 miljoen Switch 2's te verkopen. Ook bleef Nintendo bij eerder gedeelde winstverwachtingen.

Stijgende kosten chips

Volgens persbureau Bloomberg lag de winst van Nintendo afgelopen kwartaal wel lager dan analisten hadden voorzien. Mogelijk komt dit door de stijgende kosten van chips. Chipfabrikanten zijn momenteel meer bezig met het maken van de voor hen veel lucratievere geheugenchips voor AI-datacenters. De geheugenchips die Nintendo nodig heeft, dreigen daardoor schaarser te worden.

De stijgende chipprijzen zouden Nintendo ook kunnen nopen tot een prijsverhoging voor de Switch 2. Maar het lijkt volgens de kenner die het Franse persbureau AFP sprak waarschijnlijker dat het bedrijf eerst naar andere opties zal kijken.

"Nintendo en andere consolefabrikanten houden zich publiekelijk stil over de impact van het tekort", vertelde een andere deskundige. Maar "gebruikers kunnen het verleden vergeten waarin consoles altijd goedkoper werden naarmate de kosten van componenten in de loop van de tijd daalden".