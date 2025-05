Chipbedrijven dalen op Damrak in afwachting cijfers Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - ASMI, Besi en ASML behoorden woensdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs, met minnen tot 1 procent. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia, die na de slotbel in New York worden bekendgemaakt. Dankzij de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie is dat Amerikaanse bedrijf in korte tijd hard gegroeid. Beleggers zijn verder benieuwd in hoeverre Nvidia last heeft van de beperkingen van de export van geavanceerde chips naar China.

De algehele stemming op de beursvloeren was terughoudend in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 929,41 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 883,81 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.