Autoconcern Stellantis kiest Antonio Filosa als nieuwe topman

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Citroën en Jeep, heeft een nieuwe topman gekozen. De Italiaan Antonio Filosa gaat het autoconcern vanaf 23 juni leiden. Hij krijgt de taak om de dalende verkoop- en winstcijfers om te buigen, nu de auto-industrie wordt geconfronteerd met Amerikaanse importheffingen.

De raad van bestuur meldt in een verklaring onder meer voor Filosa te kiezen om zijn ervaring in de auto-industrie van ruim 25 jaar. Hiervoor leidde hij Stellantis in Noord- en Zuid-Amerika.

Een van de topprioriteiten voor Filosa wordt het stoppen van de neergang in de Verenigde Staten, waar de verkoop vorig jaar met 15 procent daalde. Maar de importtarieven voor auto's van 25 procent maken een ommekeer moeilijk, door hogere kosten en verstoorde toeleveringsketens. Tegelijkertijd heeft Stellantis ook te maken met tegenvallende verkopen in Europa, waar Chinese fabrikanten steeds meer auto's afleveren.