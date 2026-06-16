ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipbedrijven dalen op lagere Amsterdamse beurs

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 17:47
anp160626161 1
AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven hoorden dinsdag bij de verliezers op de Amsterdamse aandelenbeurs. Besi, ASMI en ASML zakten tot 4,9 procent. De AEX-index op het Damrak sloot lager, na een kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers waren vooral in afwachting van details van de deal die de Verenigde Staten met Iran hebben gesloten.
Aanvankelijk waren beleggers optimistisch, maar diverse Amerikaanse media spraken al van een "verlenging van een staakt-het-vuren" en een "pauze in de oorlog", in plaats van een vredesakkoord. Veel details uit het zogenoemde memorandum van overeenstemming zijn nog onduidelijk. Trump heeft aangekondigd dat hij het document over een paar dagen met de media zou delen.
De AEX-index eindigde 0,5 procent lager op 1070,05 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1096,89 punten. Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag plussen tot 0,8 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

177219224_m

Onbekend nummer? Met deze slimme trucs weet je binnen seconden wie er belt

gandr-collage

Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

generated-image (1)

Oud-ECB-baas Trichet: “We moeten voorbereid zijn op het ergste”

189912345_m

Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.

203846877_m

Polyamorie valt in de praktijk niet mee

66430236_m

Hoe zit het nu echt met de vijfsecondenregel als je eten op de grond laat vallen?

Loading