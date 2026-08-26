Chipbedrijven dalen op vlakke AEX in aanloop naar cijfers Nvidia

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is woensdag vrijwel vlak de handel uitgegaan. Bij de hoofdfondsen behoorden de chipbedrijven tot de grote verliezers. Beleggers zijn in afwachting van de kwartaalresultaten van het Amerikaanse chipconcern Nvidia die later op de dag verschijnen.

De cijfers van deze marktleider in chips voor toepassingen met kunstmatige intelligentie zijn een belangrijke graadmeter voor de hele AI-sector. ASMI daalde 0,7 procent en ASML daalde 0,2 procent.

De AEX-index in Amsterdam ging met een min van 0,1 procent de markt uit, op 1107,76 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, eindigde vrijwel onveranderd op 1118,02 punten. In Frankfurt, Parijs en Londen stegen de koersen tot 0,3 procent.