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Chipbedrijven dalen op Wall Street, oliemaatschappijen winnen

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 15:48
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend, na de winsten die op vrijdag nog werden geboekt. De chipbedrijven op Wall Street stonden onder druk nadat grote AI-bedrijven hadden opgeroepen om de ontwikkeling van modellen voor kunstmatige intelligentie bewust te vertragen. De olieprijzen stegen weer, wat zorgde voor winsten in de oliesector.
Onder meer topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten. Dat kan gevolgen hebben voor de vraag naar chips voor AI-toepassingen en AI-datacenters. AI-chipconcern Nvidia zakte 3,8 procent en Intel, Broadcom, AMD, Micron Technology, Qualcomm, Sandisk en Marvell Technology verloren tot 9 procent.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 52.435 punten. De S&P 500 zakte 0,7 procent tot 7601 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 26.017 punten. Op vrijdag waren er nog koerswinsten tot 1 procent na cijfers over de Amerikaanse inflatie en een daling van de olieprijzen.
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