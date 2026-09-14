Verdachte terreurorganisatie IS ontkent beschuldigingen

ROTTERDAM (ANP) - De 41-jarige Ayham A. uit het Zuid-Hollandse Arkel, verdacht van onder meer een leidende rol in terreurorganisatie IS in zijn vaderland Syrië, betwist de verklaringen van de getuigen tegen hem. Volgens A. verwarren zij hem met andere personen. Hij ontkent dat hij iets met de terroristische beweging te maken heeft gehad.

Dat bleek maandag op de eerste dag van het proces tegen A. in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. A. werd in januari 2023 opgepakt. In 2019 heeft hij in Nederland asiel aangevraagd. In 2020 vestigde hij zich in Arkel. A. zei dat hij een jaar later al in de gaten kreeg dat er over hem werd gepraat en er "geruchten" over hem werden verspreid. Informatie van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting (SCM) leidde tot een strafrechtelijk onderzoek.

Volgens het Openbaar Ministerie is A. tussen 2015 en 2018 een veiligheidschef van IS geweest in het zuidelijke deel van de Syrische hoofdstad Damascus. In die hoedanigheid zou hij betrokken zijn geweest bij zeer ernstige geweldsmisdrijven. Getuigen hebben verklaard over zijn actieve deelname daaraan. Zij zouden zijn opgepakt en zijn vastgezet in detentiecentra van IS, om vervolgens te worden onderworpen aan martelpraktijken.

Dodelijk geweld

Dodelijk geweld door IS bestond onder meer uit onthoofdingen, kruisigingen, stenigingen en liquidaties met vuurwapens. In het dossier tegen A. gaat het daarbij ook over de moord op tien hulpverleners. Daar zou A. eveneens bij betrokken zijn geweest, aldus getuigen. Executies werden veelal in het openbaar voltrokken.

A.'s advocaten zeggen dat het OM het bewijs vooral baseert op verklaringen van vijf anoniem gebleven getuigen. Zij vinden dat zij niet genoeg de kans hebben gehad bewijs te toetsen of zelf te verzamelen.