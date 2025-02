Chipbedrijven eindigen lager op Damrak na resultaten AMD

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven ASML en Besi zijn woensdag lager geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers leken te reageren op de resultaten van het Amerikaanse chipbedrijf AMD. Daaruit kwam naar voren dat de omzet uit de verkoop van chips voor datacenters is tegengevallen. Ook de vooruitzichten voor de datacenteractiviteiten vielen niet in de smaak.

In de vroege beurshandel op Wall Street kelderde AMD al ruim 10 procent. ASML noteerde bij het slot van de Amsterdamse beurshandel 0,9 procent lager in de AEX-index en bungelde daarmee onderaan. Besi zakte 0,6 procent. Alleen branchegenoot ASMI steeg licht, met 0,1 procent.

De handel stond verder in het teken van de importheffingen uit de Verenigde Staten. Die heffingen gelden al voor goederen uit China, dat met vergeldingsmaatregelen kwam. Het is nog niet bekend wanneer de Amerikaanse president Donald Trump heffingen voor de Europese Unie aankondigt, iets waar hij eerder wel mee dreigde. Verder kwamen verschillende grote Europese bedrijven met kwartaal- en jaarcijfers.

De AEX-index sloot de handelsdag vrijwel vlak op 919,45 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 833,07 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent, Parijs verloor 0,2 procent.