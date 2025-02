AMSTELVEEN (ANP) - KLM is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door medewerkers. Volgens de luchtvaartmaatschappij is er melding gedaan over het digitaal delen van grensoverschrijdende berichten over collega's. Het onderzoek wordt gedaan door de security-afdeling van KLM. Ook is een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld.