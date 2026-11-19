AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse chipbedrijven behoorden donderdag tot de winnaars in de hoofdindex van de Amsterdamse beurs. Beleggers waren enthousiaster over de fondsen dankzij de recordbeursgang van AI-bedrijf Anthropic in New York. Dat bedrijf lijkt daar flink hoger te gaan openen en dat wordt door kenners gezien als teken van hernieuwd vertrouwen in de AI-sector, waar een bedrijf als ASML flink aan verdient.

Besi, ASMI en ASML gingen tot bijna 3 procent hoger de handel uit. Anthropic wordt bij de beursgang gewaardeerd op ruwweg 1,5 biljoen dollar. Door de vele miljarden die er worden opgehaald, gaat het om de grootste beursgang ooit. Bij het slot van de beurs in Amsterdam was er nog geen openingskoers bekend van Anthropic. Zoiets duurt doorgaans even. Volgens persbureau Bloomberg zijn er wel indicatoren die wijzen op een openingswinst van zeker 30 procent.

De meeste andere AEX-fondsen gingen juist lager de handel uit. De hoofdgraadmeter aan het Damrak eindigde 0,6 procent in de min op 1091,94 punten.