Chipbedrijven lager op Damrak om mogelijke ontheffingenstop VS

AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi stonden vrijdag bij de verliezers in de AEX-index. Een Amerikaanse functionaris heeft topfabrikanten van halfgeleiders laten weten dat hij de ontheffingen wil intrekken waarmee zij toegang hebben tot Amerikaanse technologie in China, meldden bronnen aan The Wall Street Journal. Door de maatregel kunnen de handelsspanningen tussen de twee landen oplopen.

De Zuid-Koreaanse bedrijven Samsung Electronics en SK Hynix en het Taiwanese TSMC, kunnen momenteel gebruikmaken van de ontheffingen, schrijft de krant. Daarmee kunnen de bedrijven Amerikaanse chipproductieapparatuur naar hun fabrieken in China verschepen zonder telkens een aparte vergunning aan te vragen. Maar daar komt dus mogelijk een einde aan. In de AEX-index in Amsterdam zakten Besi, ASML en ASMI tot 1,2 procent.

Mede door de chipbedrijven sloot de AEX-index 0,1 procent lager op 908,52 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 880,42 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 1,3 procent en die in Londen daalde 0,2 procent.