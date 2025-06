Poetin zegt niet uit te zijn op capitulatie Oekraïne

SINT-PETERSBURG (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin zegt dat hij niet uit is op de volledige overgave van Oekraïne. Hij zou de soevereiniteit van het buurland niet ontkennen, maar alleen willen dat de regering in Kyiv "de realiteit op de grond erkent".

Rusland viel in februari 2022 Oekraïne binnen, nadat het acht jaar eerder al het schiereiland de Krim had geannexeerd. Pro-Russische separatisten in de Donbas voerden sinds 2014 oorlog met het Oekraïense leger en Poetin zei bij zijn invasie dat hij de Russischsprekende bevolking wilde "beschermen".

Een groot deel van de internationale gemeenschap heeft de invasie veroordeeld als een ongeprovoceerde aanval.

Internationale media schreven destijds dat Poetin verwachtte dat hij Oekraïne snel op de knieën kon dwingen, maar dat viel tegen. Het Oekraïense leger verzette zich krachtiger dan verwacht. De laatste maanden neemt Rusland nog af en toe kleine dorpen in, maar de frontlijn verschuift zeer minimaal.