Nederland geen voorstander van regimewisseling in Iran

DEN HAAG (ANP) - Nederland is er geen voorstander van om het theocratische bewind in Iran omver te werpen. Dat zei demissionair minister-president Dick Schoof vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie in Nieuwspoort. "Ik denk dat regimewisselingen primair aan het volk zelf zijn", aldus de partijloze premier.

Israël viel een week geleden Iran aan. In Israëlische regeringskringen wordt nu gesproken over het doden van ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider. De Israëlische minister van Defensie verklaarde donderdag na een Iraanse raketaanval op Israël dat Khamenei moet worden uitgeschakeld. Hij kan volgens Israel Katz "niet langer blijven bestaan". Ook premier Benjamin Netanyahu zei dat "alle opties" op tafel liggen.

Schoof zei er wel "met Engelse understatement" bij dat de Iraanse regering zeker geen "bevriende bondgenoot" is. Hij wees daarbij op het Iraanse nucleaire programma, de zorgen dat het land mogelijk een kernwapen kan maken, de schending van de mensenrechten en het gebrek aan vrijheid in Iran.