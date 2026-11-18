AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven op de Amsterdamse beurs wonnen woensdag aan waarde door goed ontvangen kwartaalresultaten van het Amerikaanse chipconcern Nvidia. Die maker van AI-chips probeerde bij de eerste kwartaalcijfers sinds het vertrek van zijn jarenlange topman Jensen Huang een duidelijke boodschap af te geven: Huang komt niet terug en het bedrijf redt zich prima zonder hem.

Aan het Damrak gingen Besi, ASMI en ASML aan het begin van de handelsdag tot meer dan 2 procent omhoog. Dit trok ook hoofdindex AEX in de plus, die 0,2 procent hoger noteerde op 1111,58 punten.

De MidKap, de graadmeter voor de middelgrote fondsen op Beursplein 5, steeg 0,3 procent naar 1102,26 punten. Elders in Europa was het beeld begin van de dag gemengd. In Frankfurt en Parijs wonnen de belangrijkste graadmeters tot 0,3 procent, terwijl de hoofdindex in Londen licht daalde.

Nvidia bleef afgelopen kwartaal profiteren van de enorme vraag naar rekenkracht voor AI. Het bedrijf zag zijn omzet en winst zelfs meer dan verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.