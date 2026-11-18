ZÜRICH (ANP/AFP) - De Internationale IJshockeyfederatie IIHF heeft gemeld dat hackers de federatie hebben aangevallen. Er is onder meer enige tijd een foto te zien geweest van kennelijk Russische spelers die vrolijk zijn en zich afvragen: "Bang voor Rusland? Jullie sluiten het enige team uit dat jullie niet kunnen verslaan?"

De boodschap van hackers volgt op de bevestiging door de federatie dat Rusland niet mee mag doen aan het wereldkampioenschap voor spelers onder de 20 jaar. Dat wordt komende maand in Canada gespeeld. De Canadese autoriteiten zouden hebben laten weten het Russische team niet toe te laten. De website van de IIHF is voor onderhoud enige tijd uitgeschakeld.

Het Internationaal Sporttribunaal (CAS) had recent bepaald dat de IIHF de deelname van Rusland aan internationale ijshockeyactiviteiten onmiddellijk mogelijk moet maken.