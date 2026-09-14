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Chipbedrijven omlaag op beurs na oproep om AI-opmars te vertragen

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 9:28
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AMSTERDAM (ANP) - Chipbedrijven zijn maandagochtend stevige verliezers op de beurs in Amsterdam, nadat grote kunstmatige-intelligentiebedrijven hebben opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Onder meer topman Dario Amodei van Anthropic uitte afgelopen weekend zijn zorgen over risico's van AI na verschillende incidenten.
Daardoor rijst bij beleggers meteen de vraag of eerdere forse koersstijgingen in de techsector door de opmars van AI nog wel gerechtvaardigd zijn. ASMI, Besi en ASML leverden kort na opening van de handel tot zo'n 5 procent aan beurswaarde in.
De Europese beurzen zijn over de gehele linie dicht bij de slotstanden van vrijdag geopend. De AEX-index in Amsterdam won 0,1 procent tot 1099,67 punten. Verder lieten de olieprijzen weer een toename zien, na het stilleggen van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië na een aanval met drones.
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